Homem detido por furto em Vila Franca do campo

De acordo com o comunicado, o homem de 32 anos, furtou três mealheiros contendo cerca de 130 euros. O detido, já referenciado pela policia pela prática de diversos ilícitos contra o património, foi libertado à cerca de um mês após cumprimento de uma pena de 9 anos pelo mesmo tipo de crimes. Após ser presente perante a autoridade judicial competente, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao Estabelecimento Prisional de Ponta Delgada, onde aguarda os ulteriores termos do processo.

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através de polícias da Esquadra de Vila Franca do Campo, deteve um homem por furto em interior de estabelecimento comercial.

