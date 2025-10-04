Açoriano Oriental
    • Papa pede uma distribuição diferente da riqueza e uma Igreja que não sirva ao dinheiro

    O Papa Leão XIV pediu uma "distribuição diferente da riqueza" e uma Igreja que "não sirva ao dinheiro nem a si mesma", durante uma audiência com fiéis pelo jubileu do mundo missionário e dos migrantes, na Praça de São Pedro.


    Hoje, 18:23
    Papa pede uma distribuição diferente da riqueza e uma Igreja que não sirva ao dinheiro

    Autor: Lusa

    "Caros amigos, vieram como peregrinos da esperança (…). O Jubileu abre também a esperança para uma distribuição diferente da riqueza, para a possibilidade de a terra ser de todos, porque na realidade não é assim", declarou o Papa.

    "Este ano, devemos escolher a quem servir: à justiça ou à injustiça, a Deus ou ao dinheiro”, acrescentou.

    O Papa recebeu em uma audiência os fiéis que vieram a Roma para este Ano Santo, centrando a sua catequese em Santa Clara de Assis, a freira do século XIII fundadora da ordem das Clarissas cujo nascimento se celebra hoje.

    "Uma jovem corajosa que foi contra a corrente", disse Leão XIV, pois escolheu a pobreza para seguir São Francisco de Assis.

    "Sabemos que Francisco, ao escolher a pobreza evangélica, teve de romper com a sua própria família. No entanto, era um homem: o escândalo existia, mas era menor. A escolha de Clara foi ainda mais marcante: uma jovem que queria ser como Francisco, que queria viver, como mulher, livre, como aqueles irmãos", disse o Papa.

    Assim, apresentou Santa Clara como um exemplo para os jovens, como um caso de "uma pessoa que escolheu e aceita as consequências das suas escolhas".

    "Rezemos, pois, pelos jovens e rezemos para sermos uma Igreja que não serve ao dinheiro nem a si mesma, mas o Reino de Deus e a sua justiça. Uma Igreja que, como Santa Clara, tenha a coragem de habitar a cidade de uma forma diferente. Isso dá esperança!", concluiu.

    Após esta audiência com os fiéis, Leão XIV presidirá a outra audiência jubilar dedicada aos migrantes e missionários na manhã de domingo, com a presença de quase 10.000 peregrinos de 95 países do mundo.

