Homem detido na Terceira por tráfico de estupefacientes

A Divisão Policial de Angra do Heroísmo, através dos elementos da Esquadra de Angra do Heroísmo, procederam à detenção de um homem pelo crime de tráfico de estupefaciente.

No decurso das diligências realizadas no âmbito desta detenção, foram apreendidas 44 doses de heroína, bem como montantes monetários e outros itens relacionados com a prática do ilícito, refere comunicado do Comando Regional dos Açores da PSP.





O detido foi presente a tribunal, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.