Homem detido em São Jorge por tráfico de estupefacientes

De acordo com comunicado, no decorrer de diligências de investigação, efetuadas por elementos da Esquadra de Velas, foram realizadas duas buscas domiciliárias e a viaturas, tendo sido detido pela suposta prática do crime de tráfico de estupefacientes, um homem de 37 ano, tendo sido apreendidos 7895 euros em numerário; 406 doses individuais de anfetaminas; 13,88 doses individuais de Liamba bem como outros materiais relacionados com a prática do crime de tráfico de estupefacientes. Foi ainda constituído arguido um homem 24 anos de idade, pelo mesmo crime.

Em Ponta Delgada foi detido em flagrante delito, uma mulher de 38 anos, por furto em interior de um estabelecimento comercial.