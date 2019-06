Henrique Moniz quer “andar rápido” com o seu Peugeot 208 R2 nos troços de asfalto do Rali Sical, terceira prova do Regional de Ralis, cuja 38.ª edição vai para a estrada esta sexta-feira, com a Especial Citadina nas ruas de Angra do Heroísmo. Este será o segundo rali do piloto lagoense depois do seu regresso, o primeiro que irá fazer no asfalto.