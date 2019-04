Guia Digital da Toponímia da Cidade de Ponta Delgada apresentado amanhã

“A História das Ruas na Sua Mão” é o nome do guia digital bilingue (português e inglês) da toponímia da cidade de Ponta Delgada criado e desenvolvido para residentes e visitantes, que será apresentado amanhã, terça-feira (2 de abril), pelas 16 horas, no Centro Cívico e Cultural de Santa Clara.

Este guia inclui os nomes das 300 ruas, avenidas, praças, largos e travessas da cidade de Ponta Delgada, adianta nota de imprensa.





A aplicação “A História das Ruas na Sua Mão” é uma edição da Câmara Municipal de Ponta Delgada com coordenação da Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural, produção da Zona de Ideias, texto de José Andrade (Baseado nos livros "Ruas Com Rosto - Dicionário Biográfico da Toponímia de Ponta Delgada (Volume I - Freguesias Citadinas)" (2015) e "A Face Humana da Toponímia de Ponta Delgada" (2001)) e tradução de Luísa Silva.





Recorde-se que a cidade de Ponta Delgada foi oficialmente criada a 2 de abril de 1546, pelo rei português D. João III. Atualmente é constituída por quatro freguesias urbanas (Santa Clara, São José, São Sebastião e São Pedro) e integra o maior concelho da Região Autónoma dos Açores, com mais 20 freguesias suburbanas e rurais.





O 473.º aniversário da cidade de Ponta Delgada vai ser assinalado amanhã, 2 de abril, com diversos eventos. Destaque para a atribuição da Medalha de Mérito Municipal a três cientistas de Ponta Delgada: Alexandre Linhares Furtado, António Frias Martins e Victor Hugo Forjaz.





A cerimónia de entrega oficial das três Distinções Honoríficas Municipais, com intervenção de Conceição Tavares, está agendada para as 18 horas no Salão Nobre dos Paços do Concelho.





Este ano, o município de Ponta Delgada decidiu valorizar e projetar a área determinante da investigação empreendida a partir de Ponta Delgada como contributo estratégico dos Açores para Portugal e para o Mundo, reconhecendo personalidades marcantes, associadas à cidade, que se notabilizaram por diferentes caminhos da investigação científica.





O aniversário da cidade vai ser assinalado com outros eventos de caráter cultural e distintivo.





Desta forma, às 10h30, na Escola Básica Integrada Roberto Ivens, tem lugar o lançamento do livro infantojuvenil “À Descoberta de Ponta Delgada” de Maria João de Figueiroa Rego e Luís Anglin.





Às 12 horas, será descerrada a placa toponímica da “Rua Fátima Sequeira Dias”, com intervenção de Leonor Sampaio da Silva, em São Gonçalo (no arruamento a norte do campus universitário, freguesia de São Pedro).





Pelas 13 horas, no Largo da Matriz de São Sebastião, atua a Banda da Zona Militar dos Açores, dirigida pelo maestro Hélio Soares e, às 16 horas, vai ser lançado, - como já foi referido - no Auditório do Centro Cívico de Santa Clara, o Guia Digital de Informação Toponímica da Cidade de Ponta Delgada pela Comissão Municipal de Toponímia, Distinções Honoríficas e Património Cultural.





No Campo de São Francisco, freguesia de São José, vai ter lugar a apresentação do arranjo de dignificação do “Banco de Antero”, com participação literária de alunos da Escola Secundária Antero de Quental.





Após a sessão de atribuição das Medalhas de Mérito Municipal, descrita anteriormente, e pelas 21 horas, a Igreja do Colégio dos Jesuítas acolhe o concerto “O Barroco de Dom Magnânimo” pelo ConcentusPerTempora – Ensemble.