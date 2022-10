Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz celebra 25 anos

As bodas de prata do Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz serão assinaladas no dia 29 de outubro, pelas 20h30, na Igreja Matriz da Lagoa, em Santa Cruz, com um concerto.





Antes e pelas 20h15, será apresentado o livro sobre os 25 anos da sua existência.





Segundo nota de imprensa, o Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz foi fundado a 26 de dezembro de 1996, surgindo por iniciativa conjunta de Clemente Cabral Raimundo, Maria da Conceição Tavares Martins Ponte, Maria de Lurdes Soares Ventura, Rosa Maria Silva Almeida Borges e Durval Manuel de Sousa Arruda.





A sua criação aconteceu a partir de uma iniciativa espontânea deste grupo por altura das festividades natalícias. O objetivo inicial foi dar um colorido especial ao Natal na Lagoa, promovendo a tradição antiga de desejar boas festas a amigos e familiares.





A 14 de abril de 2000, deu-se a formalização do grupo, aquando da sua constituição como associação.





Em 2009, o Grupo de Cantares de Santa Cruz foi distinguido com a medalha de mérito, pela Câmara Municipal da Lagoa. No mês de maio do mesmo ano, o grupo lançou o seu primeiro álbum “Ilhas de Encanto”.





A 8 de dezembro de 2015, inaugurou a sua sede, no Polivalente em Santa Cruz.





Em 2018, foi lançado o segundo álbum do grupo, com o nome “Germinações”.





Atualmente, o Grupo de Cantares de Santa Cruz é composto por 40 elementos, tendo como diretor artístico Álvaro Cabral e presidente Fernando Jorge Moniz.