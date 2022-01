Grand Final da Golden Trail National Series será nos Açores

Este ano, o evento tem a particularidade de acolher a Grand Final da Golden Trail National Series, circuito de elite organizado pela prestigiada marca internacional Salomon, disputa do em 19 países, na Europa, Ásia e América.



O evento foi apresentado terça-feira no Teatro Faialense, na ilha do Faial e, na ocasião, o coordenador do Azores Trail Run mostrou-se satisfeito por, pela sexta vez desde 2015, colocar de pé um dos mais desafiantes eventos da marca.

“Dá-nos muito prazer realizar este evento nestas três ilhas, como se de uma unidade territorial se tratasse, como se o mar que as separa não existisse, envolvendo as autoridades e a população local. Vivencia- se em pleno o Triângulo”, referiu Mário Leal, salientando mais esta parceria com a Salomon, proveitosa para a promoção internacional dos Açores como destino de excelência nos nichos de natureza e aventura.

Recorde-se que, em 2019, a Salomon organizou o seu Trail Camp anual nas ilhas de São Miguel, São Jorge, Pico e Faial, e, em 2020, o Faial acolheu o Golden Trail Championship, evento sem precedentes a nível mundial, que reuniu a elite internacional da modalidade e que, devido ao sucesso alcançado nos Açores, passará a ser realizado de dois em dois anos, em diferentes destinos que concorrerão, apresentando propostas para acolher o evento.

A Triangle Adventure arranca com a etapa do Pico, no dia 22. Os atletas terão pela frente cerca de 27km, desde a zona ribeirinha da vila da Madalena, percorrendo a paisagem da cultura da vinha até ao ponto mais alto de Portugal.

No dia seguinte seguem para São Jorge, onde os espera um percurso de cerca de 29km, com partida em São Tomé, no Topo, e chegada na emblemática Fajã dos Cubres.

Finalmente, no domingo, seguem para o Faial, para um percurso circular de aproximadamente 30 km, com partida e chegada no Vulcão dos Capelinhos.