GPPS/Açores quer ouvir secretário da tutela sobre o concurso para abastecimento de mercadorias ao Corvo

“Tendo em conta as acusações de que foi alvo o concurso público, os deputados do PS/Açores consideram fundamental que o executivo preste informações rigorosas e de forma transparente”, lê-se em comunicado.





Num requerimento entregue na Assembleia Legislativa dos Açores, os deputados do PS/Açores dizem que “as suspeitas, levantadas pelos concorrentes, de que o concurso público foi um ato viciado e de que padeceu de violação da lei, devem ser esclarecidas e todas as informações sobre o andamento do concurso devem ser transmitidas aos partidos”.





O comunicado explica que em causa está o concurso que o atual executivo abriu para a “aquisição dos serviços de transporte marítimo regular de mercadorias entre as ilhas do Faial, do Corvo e das Flores, pelo prazo de 12 meses, com o preço base 2.665.000 euros. Duas empresas concorrentes, a Seamaster e a Energia Eficiente, já tornaram públicas acusações graves, contestando o processo e admitiram recorrer à justiça para impugnar o concurso”.





O GPPS/Açores considera que pode estar em causa o “abastecimento regular de mercadorias à ilha do Corvo, pelo que importa que sejam prestados todos os esclarecimentos, materializando-se, por essa via, a transparência necessária e a oportuna fiscalização da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a todos os atos de governação”.