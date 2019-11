Governo reforça Programa VIP para captação de rotas aéreas com 10 ME

As mais lidas

O 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), conta com 450 participantes, sob o tema "Portugal: Preparar o Amanhã".

Haverá ainda "o reforço do apoio de campanhas de 'marketing' em novas operações para os destinos Açores e Madeira, o reforço do apoio de campanhas de 'marketing' em novas operações que incluam o período de Inverno para o destino Algarve e o estímulo à entrada de novos concorrentes em operações aéreas já existentes, provando-se o seu potencial de procura", afirmou.

Para esta dotação de 10 milhões de euros, haverá um novo período de aceitação de candidaturas e, segundo disse o ministro, haverá a possibilidade de estender o apoio por um período de quatro anos (a anterior versão apoia até três anos de operação), no caso de baseamento de aeronaves nos aeroportos dos Açores, Madeira e Algarve.

Segundo a Resolução do Conselho de Ministros, publicada em Diário da República em 27 de setembro de 2017, no âmbito da aprovação da Estratégia para o Turismo 2027, o Programa VIP.pt destina-se à promoção e captação de rotas aéreas de operações turísticas.

"Vamos reforçar o Programa VIP, que permitiu investir na captação de rotas e operações aéreas nos últimos quatro anos. Para os próximos quatro anos vamos reforçá-lo em 10 milhões de euros", disse, Pedro Siza Vieira, no 31.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que começa hoje em Viana do Castelo.

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse esta quinta-feira, em Viana do Castelo, que o Governo vai reforçar o programa VIP.pt, para captação de rotas aéreas, com uma dotação de 10 milhões de euros.

