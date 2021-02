Governo espanhol anuncia uma nova ajuda de 11.000 ME para as empresas

O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, fez este anúncio durante o debate parlamentar que teve lugar no parlamento espanhol e em que deu conta da situação atual da pandemia de covid-19 e da aplicação do estado de emergência.

"É uma quantidade importante de recursos para continuar a apoiar nas semanas duras que ainda há pela frente os setores que se encontram numa situação extremamente complexa", explicou Sánchez, acrescentando que os principais beneficiários serão as "empresas, as pequenas e médias empresas (PME) e os trabalhadores independentes".

No entanto, o chefe do executivo espanhol não deu quaisquer detalhes específicos sobre a natureza desta ajuda, apesar de vários setores económicos, em particular o turístico, reclamar há meses uma ajuda financeira direta.

O Governo de esquerda tem recusado até agora esta opção, preferindo a ajuda sob a forma de empréstimos com garantias do Estado, em que já foram libertados 116 mil milhões de euros em linhas de crédito desde o início da pandemia.

O Estado também despendeu cerca de 40 mil milhões de euros para financiar esquemas de trabalho a tempo parcial e apoios aos trabalhadores independentes, segundo Pedro Sánchez.

O Governo central espanhol já transferiu ainda 24 mil milhões de euros para as comunidades autónomas do país, principalmente para as suas despesas em saúde e educação.

O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol teve uma queda de 11% em 2020, uma das maiores na Zona Euro, num país que depende muito do turismo, um setor muito atingido pela pandemia de covid-19.

A dívida pública também aumentou cerca de 10% ao longo de 2020, num contexto de forte aumento na despesa pública.