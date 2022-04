Governo dos Açores reforça cibersegurança de serviços essenciais na região

Nesse contexto, a Secretaria Regional das Obras Públicas e Comunicações vai assinar no sábado um protocolo de cooperação com a associação para a “realização de iniciativas que contribuam para o desenvolvimento de capacidades da região na cibersegurança, na segurança das redes e dos dados e da informação”.

A 24 de junho, o Governo dos Açores informou ter sido detetada “uma tentativa de intrusão externa no sistema informático” do Hospital de Ponta Delgada, pelo que foi acionado um plano de contingência.

“O Conselho de Administração informa que o mesmo está a funcionar com condicionantes, resultantes da necessidade de o defender [o sistema] e de repelir qualquer ação maliciosa”, lia-se na nota enviada às redações nesse dia.

Segundo o comunicado de hoje, o protocolo “tem como objetivo garantir a proteção e defesa dos serviços vitais de informação e potenciar uma utilização livre, segura e eficiente do ciberespaço por parte de todos os cidadãos, das empresas e das entidades públicas e privadas, em alinhamento com a Estratégia Nacional de Segurança e Ciberespaço”.

O protocolo será assinado na sessão de entrega dos diplomas do Curso de Cibersegurança, Ciberdefesa e Exercícios de Gestão de Crises no Ciberespaço - Planeamento, Criação de Cenários e Condução de Exercícios, realizado pela CIIWA, em parceria com a Academia Militar e com o apoio do Governo dos Açores, no sábado, no Laboratório Regional de Engenharia Civil.

O curso teve uma duração de 25 horas, decorreu em horário pós-laboral e contou com um total de 20 formandos.

O XIII Governo Regional dos Açores prevê para 2022 um investimento de dois milhões de euros na cibersegurança, apoiado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), através do Azores Cyber 360º.