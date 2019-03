Governo dos Açores presente no IV Congresso Mundial ITLA

O congresso é dedicado ao tema da construção da paisagem, à forma de a tornar habitável, bem como à sua integração nas condições de vida das populações, explica o governo regional em nota.

Este encontro internacional, promovido pelo ITLA - International Terraced Landscapes Alliance, foca-se, essencialmente, nas paisagens em socalcos - expressão da cultura material e imaterial dos povos que as habitam – e como, ao longo da história, esse conhecimento foi transmitido de geração em geração.

Com a participação do Governo dos Açores neste evento pretende-se "destacar a importância da paisagem na identidade do arquipélago e a estratégia levada a cabo ao longo dos últimos anos, que assume e reconhece a necessidade da existência de uma gestão vincada na política da paisagem".





Durante o encontro pretende-se "definir as melhores formas de recuperar terras agrícolas abandonadas dentro dos quadros regulamentares a nível europeu, envolver setores produtivos e desenvolver sinergias entre os setores público e privado para a gestão das áreas marginais em abandono", finaliza o executivo regional.