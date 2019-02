Governo dos Açores já pagou 700 mil euros a 300 agricultores afetados pela seca de 2018

As mais lidas

“Quem sofreu prejuízos na produção de milho forrageiro reconhece e valoriza o alcance e as mais valias resultantes do apoio concedido pelo Governo Regional, considerando a importância daquele alimento para o maneio das suas explorações”, considerou João Ponte, na mesma nota.

Para João Ponte são injustas as críticas que têm vindo a ser feitas ao Governo dos Açores, quanto ao apoio à importação de alimentos para os animais.

João Ponte salientou que a seca teve uma expressão muito forte ao nível da horticultura, mas sobretudo no que diz respeito à produção de milho forrageiro, afetando 50% dos 12.000 hectares de milho forrageiro semeado em 2018.

O governante adiantou que as 1.400 candidaturas recebidas correspondem a um apoio global de 3 milhões de euros, sendo que os restantes pagamentos serão efetuados durante as próximas semanas.

“Esta semana iniciamos os primeiros pagamentos para compensar os agricultores que sofreram perdas nas suas produções devido à seca que assolou os Açores, cumprindo um compromisso assumido pelo Governo Regional”, afirmou João Ponte, citado em nota do executivo.

