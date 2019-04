Governo dos Açores acompanha a evolução da atividade sísmica em São Miguel

Rui Luís assegurou que o Governo dos Açores está a acompanhar desde a primeira hora esta situação, "através de 'briefings' periódicos entre o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores e o CIVISA", disse citado em nota do Gacs.







No âmbito deste acompanhamento, as câmaras municipais, os serviços municipais de Proteção Civil e as corporações de bombeiros estão também notificados para o acompanhamento desta atividade sísmica, adiantou o secretárioregional, que apelou à população para que se mantenha informada e siga os conselhos de segurança do SRPCBA recomendados para estes casos.