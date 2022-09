Governo da Venezuela recusa libertar detidos norte-americanos

O Governo do Presidente Nicolás Maduro afirmou que continuará a aplicar as suas leis, garantindo que se mantêm abertos os canais negociais com os EUA, avança a agência de notícias Associated Press (AP).

No entanto, o executivo venezuelano considera “lamentável que as autoridades dos Estados Unidos insistam na sua reivindicação de conferir uma imunidade inaceitável aos seus nacionais, em absoluto desrespeito pela soberania e autodeterminação dos povos".

A posição do Governo de Caracas surge um dia após o Departamento de Estado norte-americano ter afirmado que iria continuar a pressionar Maduro "para a libertação imediata e incondicional" de Matthew Heath e outros cidadãos norte-americanos que considera detidos injustamente na Venezuela.

Pelo menos 10 homens, incluindo cinco executivos do petróleo e três veteranos, estão detidos na Venezuela.

Os funcionários das Nações Unidas queixam-se da falta de independência dos juízes e procuradores venezuelanos assim como das condições das cadeias onde se encontram detidos vários norte-americanos.

Em março, o Governo de Maduro libertou dois norte-americanos após uma viagem surpresa a Caracas por altos funcionários da Casa Branca e do Departamento de Estado.

Três meses depois, uma nova viagem não resultou na libertação de quaisquer detidos.

O Departamento de Estado, equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, emitiu um aviso em julho alertando os cidadãos norte-americanos para evitarem todas as viagens à Venezuela devido ao risco de detenções indevidas e ameaças de grupos armados ilegais, especialmente ao longo das fronteiras porosas do país.

Heath, um antigo cabo da marinha norte-americana, foi preso em 2020 num bloqueio de estrada na Venezuela e acusado de ser um terrorista e espião do então Presidente dos EUA, Donald Trump.

A declaração de sexta-feira do Departamento de Estado diz que Heath foi preso sob "acusações ilusórias".