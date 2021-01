Governo da Madeira encerra escolas de Machico até realização de testes

"Na sequência do registo do número de casos, que coloca o concelho em risco elevado, foi decidido proceder ao encerramento das escolas do concelho de Machico na segunda-feira", diz a decretaria, numa nota no seu ‘site’.

A medida afetará um total de 3.000 alunos, 600 professores e funcionários e cerca de 10 estabelecimentos.

"Está agendada, para esse mesmo dia, a realização de testes rápidos aos docentes e demais funcionários dos estabelecimentos escolares do concelho, prevendo-se o regresso à normalidade a partir do dia seguinte [terça-feira]", explica a nota.

O concelho de Machico, segundo a autoridade de saúde regional, soma desde o início da pandemia 194 casos suspeitos de covid-19, 151 confirmados e 90 recuperações, sem registo de óbitos.

De acordo com os dados divulgados na sexta-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira soma 1.082 casos ativos.

O arquipélago regista um total de 2.470 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.370 casos recuperados e 18 óbitos.