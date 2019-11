As mais lidas

No desporto, o destaque vai para a vitória do Santa Clara frente ao Leixões por 4-1. "Portugal Ventures investe 800 mil euros em três ‘startup’", "República e Açores a uma só voz na proteção dos oceanos" e "Novo clube de automobilismo em São Miguel" são os outros títulos desta Primeira Página.

"Governo alarga acolhimento residencial para deficientes" é a manchete deste sábado do Açoriano Oriental.

