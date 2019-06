GNR detetou embarcação com 58 migrantes na costa grega

As mais lidas

A operação decorreu no âmbito da missão da Agência Europeia de Fronteira e Guarda Costeira (FRONTEX), que visa prevenir, detetar e reprimir os casos de imigração ilegal e de tráfico de seres humanos.

“Foi possível verificar que se tratava de uma embarcação de borracha, transportando 58 pessoas, de diferentes nacionalidades, tendo as mesmas sido resgatadas”, refere a nota da GNR.

Num comunicado hoje divulgado, a GNR indica que, através da Unidade de Controlo Costeiro, detetou na quinta-feira uma embarcação de borracha com 58 migrantes junto ao cabo Prasso, na ilha de Samos.

A GNR detetou na semana passada uma embarcação com 58 migrantes junto ao cabo de Prasso, Grécia, na semana passado, tendo as pessoas sido todas resgatadas, foi hoje anunciado.

