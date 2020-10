GNR apreende 32 quilos de pescado na Terceira

De acordo com comunicado, no decorrer uma ação de vigilância e controlo costeiro, foi detetada a descarga do pescado no Porto de Pesca de Praia da Vitória, estando a quota da referida espécie esgotada nos Açores, o que proíbe a sua captura.



Da ação resultou a apreensão do pescado, a identificação do detentor, um homem de 47 anos, e a elaboração do respetivo auto de contraordenação.



O pescado apreendido, após verificação higiossanitária, foi entregue a uma instituição de solidariedade social da ilha Terceira.