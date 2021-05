Girão 'carrega' Sporting até à final ao defender quatro penáltis do Benfica

Carlos Nicolía (dois minutos) deu o melhor início às ‘águias’, até que Matías Platero (13) empatou e deu uma amostra do que seria a partida, com Lucas Ordóñez a voltar a adiantar os benfiquistas (18), Ferran Font respondeu (23) antes do intervalo, sendo que, no segundo tempo, Ordóñez (26) ‘bisou’ e Pérez voltou a empatar no mesmo minuto, fixando o 3-3 que levou o encontro para prolongamento.

Ao contrário do tempo regulamentar, foi o Sporting que andou na frente do marcador, primeiro Platero ‘bisou’ (52), Sergi Aragonès voltou a empatar (54), Ferran Font devolveu a liderança aos ‘leões’ (55), mas Nicolía levou o jogo para desempate por grandes penalidades, aos 57 minutos.

Nos penáltis, Ângelo Girão foi o herói das ao defender quatro penáltis, o último cobrado por Carlos Nicolía, já depois de Alessandro Verona ter dado a vantagem aos sportinguistas, após sete séries de tentativas.

No ‘dérbi’ entre dois eternos rivais, Telmo Pinto viu o cartão azul, aos dois minutos, e permitiu a Carlos Nicolía inaugurar o marcador da marca de livre direto, o argentino, no primeiro remate, atirou ao poste e, na recarga, desviou com sucesso de Ângelo Girão.

O argentino Matías Platero aproveitou um grande passe de Pedro Gil para empatar a partida, mas o Benfica acabaria por chegar novamente à vantagem numa jogada de insistência, depois de Lucas Ordóñez ter rematado para defesa de Girão, Gonçalo Pinto chegou primeiro ao ressalto e serviu o companheiro que desta vez só teve de encostar.

Porém, o Sporting voltaria a restabelecer a igualdade ainda antes do intervalo com um grande golo de Ferran Font, que arranjou espaço no corredor central e atirou colocado ao ângulo.

O ‘arranque’ da segunda parte foi uma demonstração do ritmo frenético da partida: no primeiro minuto, Ordóñez ‘bisou’ ao aproveitar a recarga de um remate que Girão defendeu para o poste e, no recomeço do jogo, Ferran Font levantou para a área, onde Toni Pérez desviou ao segundo poste e fez o 3-3.

A partir daí, a partida comprovou o que os treinadores tinham dito na antevisão, na qual destacaram a “igualdade” entre as duas formações e que o duelo iria ser decidido nos “pequenos detalhes” e na “eficácia das bolas paradas”, já que Ferran Font desperdiçou livre direto a castigar a 10.ª falta benfiquista, levando o jogo para prolongamento.

Depois de uma reta final de tempo regulamentar em que os dois ‘guardiões’ pareciam imbatíveis, um grande passe de Gonzalo Romero atravessou a área benfiquista e encontrou o oportuno Matías Platero no segundo poste, que assinou o ‘bis’ e colocou os ‘leões’ na frente do marcador pela primeira vez.

As ‘águias’ voltariam a igualar depois de um tremendo erro de Ferran Font dentro de área, que deixou o esférico com Sergi Aragonès, o espanhol combinou com Nicolía e fez o empate, mas por poucos segundos, já que a redenção de Font surgiu a 10 segundos do intervalo, concluindo uma bela triangulação no ataque sportinguista.

Na segunda metade, Nicolía seguiu pelo flanco direito e ‘disparou’ ao ângulo para voltar a empatar a partida a três minutos do fim, sem que o resultado se alterasse até à buzina final.

Na ‘lotaria’ das grandes penalidades, o vencedor só foi encontrado após 14 penáltis, com os mesmos intervenientes, primeiro Nicolía deu a vantagem às ‘águias,’ Alessandro Verona empatou e, depois de nove tentativas, o italiano voltou a marcar e colocou os ‘leões’ na frente, vantagem que Ângelo Girão segurou ao defender o remate de Nicolía.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal do Luso, em Mealhada, Aveiro.

Benfica – Sporting: 3-3 (5-5 após prolongamento, e 1-2 no desempate por grandes penalidades).