Galardão de Melhor Região de Turismo Nacional

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, congratulou-se com o novo galardão, que se junta “aos muitos recebidos nos últimos anos a nível nacional e internacional”.



“Esta é a prova de que o Governo dos Açores está a trabalhar bem no desenvolvimento deste setor que é transversal a todos os outros e o motor da economia regional. O destino Açores está consolidado”, sublinhou a governante, citada numa nota do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM).



Segundo Berta Cabral, os Açores “estão a viver um momento turístico muito positivo, com a abertura de cada vez mais rotas aéreas internacionais, sendo que a grande aposta continua a ser a mitigação da sazonalidade e consolidar turismo todo o ano e em todas as ilhas”.