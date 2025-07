Curso de Agroindústrias da UAc vem colmatar necessidades do mercado

A Universidade dos Açores (UAc) apresentou, no Pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel, em Santana, a primeira edição do Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Agroindústrias no polo de Ponta Delgada, de forma a colmatar as necessidades da indústria agrícola da ilha.

Segundo a vogal da Comissão Instaladora da Escola Superior de Tecnologias e Administração da UAc, Paula Andrade, este curso já havia sido ministrado pela universidade no polo de Angra do Heroísmo, em 2020, e vem agora responder ao apelo dos empresários de São Miguel.

“Esta nova comissão, que tomou posse em setembro do ano passado, fez uma auscultação junto dos empresários e câmaras de comércio e esta foi uma das áreas que surgiu com maior necessidade essencialmente na ilha de São Miguel. Nesse sentido, fazemos a aposta em trazer o curso para cá”, adiantou.

Em declarações ao Açoriano Oriental, Paula Andrade realça que o curso de dois anos confere uma qualificação profissional de nível V e terá início em setembro, tendo já decorrido a primeira fase de candidaturas que contou com mais de 300 interessados para apenas 25 vagas.

“Mas um dos critérios que temos consiste em ter 50% das vagas para alunos regionais. Isto é importante porque se trata de uma medida para fixar talento e mão-de-obra necessária às nossas empresas”, ressalvou.

Paula Andrade considerou que as mais valias deste curso em Agroindústrias passam por “um maior nível de qualificação e também preparação imediata para entrar no mercado de trabalho”, uma vez que conta com “uma carga muito elevada de formação prática, entre as 545 horas e 862 horas”, assinalou.

Este curso terá como principal saída profissional o exercício de “funções de quadro intermédio em assessoria à gestão nas várias indústrias ou até mesmo por conta própria”.



Segundo Paula Andrade, o mercado já está a responder à oferta letiva da UAc, sendo já oferecidas “mais de 30 vagas de estágio tendo em conta a oferta das empresas com quem fizemos protocolos”.

O presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, confirmou as necessidades das indústrias de produção agrícolas regionais, salientando que os “alunos têm trabalho garantido, hoje mais do que nunca”.

“Há necessidade no mercado. Para já temos muita falta de mão-de-obra qualificada e o setor tem vindo a crescer, a modernizar-se e a valorização dos produtos passará por aportar mais conhecimento. Queremos a valorização pela excelência daquilo que fazemos”, considerou.

Para Jorge Rita, a formação é “indispensável” para valorizar os produtos oferecidos pelo setor agrícola, salientando que a Associação “abre as suas portas para o pessoal que depois precisar de estagiar”.

“Este tipo de parcerias com a Universidade e o Governo dos Açores, no sentido em que a formação possa dar um salto qualitativo, é indispensável para qualquer setor de desenvolvimento económico da Região Autónoma dos Açores. Só crescemos, só nos desenvolvemos se tivermos uma boa comunicação e uma boa formação”, frisou.



A apresentação do curso contou também com a presença do diretor regional da Qualificação Profissional e Emprego, Renato Medeiros, e de alunos do curso de Agropecuária da Escola Profissional da Ribeira Grande, além de empresários regionais da área da produção industrial.