Catarina Manito é candidata do PSD à Câmara da Madalena

“É com sentido de responsabilidade e enorme dedicação que aceito este desafio. Queremos continuar a trabalhar para que a Madalena seja cada vez mais um concelho atrativo, dinâmico e sustentável”, afirmou Catarina Manito, numa nota de imprensa enviada à agência Lusa pelo PSD da Madalena.

Cataria Manito assumiu a presidência da Câmara da Madalena em fevereiro de 2024 após a renúncia de José Manuel Soares, que liderava a autarquia desde 2013.

A médica veterinária de profissão disse querer um concelho “onde as pessoas, especialmente os jovens, sintam vontade de viver, investir e criar família”.

“Entre as prioridades da candidatura estão a melhoria contínua do parque escolar, a fixação de jovens no concelho, o reforço da mobilidade, a valorização do turismo e do artesanato local, o apoio às empresas e a garantia de um equilíbrio financeiro sustentável da autarquia”, lê-se no comunicado.

Catarina Manito assume, também, o “compromisso de dar continuidade aos projetos de desenvolvimento local”.

A candidatura do PSD/Açores à Câmara da Madalena vai ter como candidato à Assembleia Municipal Marco António Costa, antigo deputado regional e administrador do Instituto Regional de Ordenamento Agrário (IROA).

O mandatário da candidatura vai ser o antigo presidente da Câmara da Madalena, Jorge Rodrigues.

Nas eleições autárquicas de 2021, o PSD obteve 58,08% (três mandatos), seguido do PS com 36,79% (dois mandatos) e o BE com 1,88% para a Câmara da Madalena.

Na Assembleia Municipal, o PSD obteve oito mandatos e o PS sete.

Os sociais-democratas lideram as freguesias de Madalena, Criação Velha e São Caetano, enquanto os socialistas presidem a Bandeiras, Candelária e São Mateus.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.