Fátima Amorim concorre em Angra do Heroísmo com foco na habitação

“Um dos principais desafios é a habitação, para os jovens, para os casais da designada classe média, para aqueles que necessitam e que procuram o município. Neste momento ainda não temos as respostas necessárias. Temos projetado investimento nesta área e queremos ir ao encontro dessa necessidade”, afirmou, em declarações à Lusa.

Engenheira agrónoma, de 60 anos, Fátima Amorim foi diretora regional com as pastas da Agricultura, Assuntos Comunitários e Desenvolvimento Rural, entre 2004 e 2016, tendo integrado pela primeira vez um executivo municipal em 2021, quando foi eleita vereadora em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

O atual presidente da câmara, Álamo Meneses, cumpre o terceiro e último mandato e os socialistas escolheram a vereadora com os pelouros do Urbanismo e Ordenamento do Território para liderar a candidatura.

A autarca disse ter aceitado o desafio para dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos anos, respeitando o legado herdado.

“Há muito trabalho feito, tiveram um presidente que se preocupou muito com as 19 freguesias do concelho e com a proximidade com as pessoas, que fez muito pelo concelho e com uma gestão financeira equilibrada”, frisou.

Segundo Fátima Amorim, há, no entanto, “melhorias bastante significativas a fazer”, em áreas como a mobilidade, o estacionamento, o investimento nas freguesias, o apoio às famílias e a habitação.

“Queremos criar mais condições para que os jovens que estudam e aumentam a sua qualificação possam regressar à ilha Terceira e encontrar aqui um lugar para viver e para trabalhar”, apontou.

Para fixar jovens, com novas empresas, a candidata propôs uma aposta na continuidade da incubadora Startup Angra e na criação de um centro empresarial.

Defendeu ainda a continuação da promoção do concelho e do investimento em vias municipais, bem como a preservação do património, numa cidade que é Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

“A educação é uma prioridade para nós, por isso todo o apoio que damos aos jovens que pretendem frequentar o ensino superior”, acrescentou.

Desde 1997 que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo é gerida por autarcas do PS e Fátima Amorim está confiante na continuidade, com uma nova liderança.

“Nós vamos para ganhar. Temos uma lista renovada, com pessoas que pela primeira vez aparecem em listas. Temos uma equipa motivada para ganhar e para trabalhar próximo da população”, frisou.

Em 2021, o PS venceu as eleições ao município de Angra do Heroísmo, com 54,96% dos votos, elegendo quatro mandatos.

A coligação PSD/CDS/PPM ficou em segundo lugar, com 39,26% dos votos, elegendo três mandatos.

Concorreram ainda BE (2,74%), Chega (1,88%) e CDU (1,15%), que não conseguiram eleger vereadores, nem deputados à Assembleia Municipal.

Além de Fátima Amorim, já anunciaram candidaturas ao município Luísa Barcelos (PSD/CDS) e Gustavo Couto (IL).

Com 33.767 habitantes, segundo os Censos de 2021, Angra do Heroísmo é a segunda cidade mais populosa dos Açores, a seguir a Ponta Delgada, com 67.253.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.