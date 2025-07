O concerto musical, com entrada livre, contará com a participação especial da Escola de Violas da Ribeira Quente, de Carlos Fontes (baixo) e de César Carvalho (violão).



“Teia da Viola” é o 10.º álbum a solo do músico e compositor açoriano e a apresentação é organizada pela Associação de Juventude Viola da Terra, com o apoio da Câmara Municipal da Povoação, da Junta de Freguesia e do Centro Social e Paroquial da Ribeira Quente.