Executivo regional autoriza celebração de contrato-programa com Universidade dos Açores

O governante, que fez a leitura do comunicado do Conselho do Governo (PSD/CDS-PP/PPM) que esteve reunido na terça-feira na Horta, ilha do Faial, adiantou que a resolução autoriza a celebração de um contrato-programa entre a Região e a Universidade dos Açores, no montante de 950 mil euros.

Segundo um comunicado do executivo regional de coligação, a Universidade dos Açores é “um parceiro estratégico para o desenvolvimento regional, pelo seu contributo para a valorização social e económica do conhecimento nos Açores, para a melhoria do nível de qualificação dos cidadãos e para o bem-estar da comunidade em geral, ambicionando ser reconhecida como a instituição de ensino superior de referência internacional no ensino e na investigação das questões insulares, marítimas e transatlânticas, em todas as suas dimensões”.

“Neste contexto e no âmbito do reforço do sistema científico regional, entende o Governo continuar a apoiar a Universidade dos Açores, mediante a atribuição de um financiamento para fazer face às despesas resultantes da organização tripartida da Universidade dos Açores, designadamente, pelos polos de Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada”, justifica.

O montante do contrato-programa para este ano é semelhante ao de 2024, sendo que “representa um aumento de 150 mil euros face a 2023” e “uma diferença de 600 mil euros face aos 350 mil euros atribuídos em 2020, antes de o primeiro governo da coligação tomar posse”.

O Governo Regional aprovou outra resolução que autoriza a realização da despesa relativa ao serviço de manutenção dos ‘data center’ da infraestrutura tecnológica AzoresCloud, responsável pelo armazenamento e processamento de dados da administração pública regional, com o preço base de 4.615.368,78 euros.

A AzoresCloud é utilizada por 158 entidades, “servindo um universo aproximado de 55.000 utilizadores diretos, mais de 1.000 sistemas de informação e 600 sítios ‘online’, sendo o garante da atividade administrativa e dos serviços prestados a cidadãos e empresas”.

O executivo refere que a infraestrutura tecnológica “revolucionou a forma como a administração dos sistemas computacionais, que são a base para a prestação de serviços públicos, era gerida até à sua implementação”.

Lembra que a gestão era efetuada por diferentes entidades, “resultando num universo de sistemas dispersos, a maioria no limite da capacidade de processamento, memória, armazenamento e nível de serviço, sem redundância e com limitações estruturais que aportavam elevados riscos, inclusive de segurança, para o funcionamento das entidades e dos serviços públicos”.

Para o Governo Regional, a implementação da AzoresCloud “representou um marco, ao configurar-se como uma solução tecnológica competitiva e adequada para o processamento e armazenamento de dados da administração pública regional”.

“Atualmente, e para garantir a continuidade da exploração eficiente da infraestrutura AzoresCloud e das operações, revela-se necessário proceder à aquisição de serviços de manutenção desta infraestrutura, incluindo a manutenção e o suporte dos equipamentos e tecnologias que compõem os dois ‘data center’”, explica.

Ainda de acordo com o documento, este serviço “visa assegurar que a infraestrutura onde estão concentrados todos os serviços do Governo dos Açores, nomeadamente a saúde, a educação, as finanças, o planeamento e administração pública, o emprego, a cultura e a habitação, se mantém em exploração e funcionamento com um elevado nível de serviço e disponibilidade, bem como um elevado nível de qualidade na resposta à resolução de incidentes e prevenção de riscos”.