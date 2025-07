O Dia dos Avós celebra-se a 26 de julho, mas a autarquia da Povoação antecipou as comemorações para o dia anterior, 25 de julho, com atividades agendadas para o Jardim Municipal, entre as 09h00 e as 14h00.



Os idosos interessados em participar na iniciativa devem fazer a sua inscrição, até sábado, na Junta de Freguesia de residência ou no Gabinete de Ação Social da Câmara Municipal da Povoação.