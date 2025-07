“Astronauta por um dia” renova ambição dos Açores como “importante ponto estratégico”

“Ao receber a iniciativa ‘Astronauta por um dia’, da Agência Espacial Portuguesa, os Açores renovam a sua ambição em afirmar-se cada vez mais como um importante ponto estratégico também ao nível da promoção do espaço junto dos nossos jovens, eles que são o futuro dos ecossistemas espaciais regional, nacional e europeu”, afirma José Manuel Bolieiro, citado numa nota de imprensa do executivo regional.

O Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) associa-se à iniciativa ‘Astronauta por um dia’, da Agência Espacial Portuguesa, que acontecerá entre os dias 18 e 21 de setembro, na ilha de Santa Maria.

O aeroporto local será o palco do voo de gravidade zero que levará 30 estudantes portugueses a viver a experiência única de flutuar como astronautas.

O voo parabólico, que simula como é ser astronauta e viver no espaço com gravidade zero, está marcado para o dia 21 de setembro e, pela primeira vez, vai descolar do aeroporto de Santa Maria.

Criada em 2022, a iniciativa, que já levou 91 jovens a desafiar a gravidade, ganha este ano um novo parceiro com o envolvimento do Governo Regional dos Açores, que acolhe e apoia a realização da fase final do programa.

Ao longo dos três dias que compõem a fase final do voo, os 30 finalistas estarão envolvidos em atividades de dinâmica de grupo e formações, a decorrer na ilha de Santa Maria e na sede da Agência Espacial Portuguesa, em Vila do Porto.

As sessões visam alargar o conhecimento acerca do setor espacial nacional e incentivar o trabalho em equipa.

O voo parabólico, a bordo de um Airbus da Novespace em que podem experimentar as sensações vivenciadas pelos astronautas no espaço, será o “grande momento final”, mas, antes disso, os jovens vão passar três dias na ilha com atividades relacionadas com o espaço, incluindo visitas ao Teleporto e à estação da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais (RAEGE).

“É especialmente importante para estes jovens, que já são interessados no espaço, poderem perceber que em Portugal há este tipo de infraestruturas, são utilizadas e são realmente muito importantes até num contexto internacional”, afirmou à Lusa a gestora de Programas de Educação e Ciência da Agência Espacial Portuguesa, Marta Gonçalves.

Dirigida a alunos entre os 14 e 18 anos, a edição deste ano contou com perto de 700 candidatos e, para a segunda fase do processo de seleção, passaram 250 jovens que realizaram testes ‘online’ para avaliar competências como a memória, a perceção espacial e a rapidez de resposta.

Para a terceira fase, em que são realizadas provas de aptidão física, foram selecionados 100 jovens e apenas metade seguiram para a fase de entrevista, em que foram selecionados os 30 que, até ao voo, já só têm pela frente os testes médicos.

O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estêvão, que tutela a coordenação dos assuntos relacionados com projetos relativos ao espaço, esteve presente na edição do ano passado da iniciativa ‘Astronauta por um dia’, onde sensibilizou a organização para a realização do evento nos Açores.

“O Governo dos Açores manifestou à organização a disponibilidade da região para acolher o evento. A este momento junta-se, ainda este ano, também, a organização nos Açores da quarta edição do Simpósio Europeu das Regiões NEREUS”, ligado às tecnologias do espaço, referiu José Manuel Bolieiro.

O presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, citado na mesma nota, referiu que “trazer o ‘Astronauta por um dia’ para Santa Maria é mais do que uma escolha logística, é um compromisso com a coesão territorial e com o envolvimento ativo das regiões autónomas na afirmação de Portugal como nação espacial”.