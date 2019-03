Furnas com Pavilhão Multiusos e zona de estacionamento e lazer inaugurados

O presidente da Câmara Municipal da Povoação inaugurou,quarta-feira, o Pavilhão Multiusos das Furnas e o Jardim e Zona de Lazer circundante “cujas obras de requalificação, contribuem significativamente para a valorização de toda esta área, em vários aspetos, especialmente no que se refere ao embelezamento da mesma, mas também com a melhoria das respostas à necessidade de estacionamento, não só para os moradores, mas também correspondendo ao fluxo de trânsito que decorre da utilização da Escola e da Poça da Dona beija”, disse Pedro Melo.

De acordo com nota da autarquia, além das zonas verdes e ajardinadas, foram criados 50 lugares de estacionamento para ligeiros de passageiros; seis para motociclos e três lugares acessíveis para pessoas com mobilidade condicionada.





Ainda relativamente ao área exterior, o autarca explicou que “a partir de agora, contamos com um espaço de excelência para a comunidade local, para os nossos visitantes, mas sobretudo para as “nossas” crianças, o qual será brevemente complementado com a instalação de um parque infantil em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia da Povoação, entidade esta que tem demonstrado um espírito de colaboração e parceria inestimável, e que, agora presta, mais um valioso contributo, no prosseguimento da valorização de um espaço que estava ao abandono, e queremos que seja cada vez mais, motivo de distinção do concelho e particularmente desta freguesia. Pelo facto presto os meus agradecimentos na pessoa do seu provedor aqui presente. É também neste espaço que a Câmara Municipal quer ver implantado o ATL das Furnas, para tal, a autarquia já disponibilizou o terreno necessário para o efeito, e tem vindo a realizar os maiores esforços junto do Governo Regional, para que esta obra, seja uma realidade, e esteja ao dispor da população já no próximo ano”.





No que diz respeito à nova infraestrutura direcionada para o desporto, cuja área total coberta situa-se nos 1.303m2 e possui 147 lugares sentados, Pedro Melo referiu que o pavilhão “visa servir toda a população mas destina-se também a permitir que a comunidade escolar possa usufruir de instalações desportivas cobertas de qualidade inquestionável. Por outro lado, os clubes desportivos locais passam a dispor de mais um equipamento coletivo com mais e melhores condições para desenvolverem a sua dinâmica própria. Todos temos a consciência da importância que a prática desportiva assume na vida, principalmente dos nossos jovens, contribuindo não só para o desenvolvimento físico mas também para a sua educação e formação pessoal”.





Os empreendimentos inaugurados cujos custos, de cerca 150 mil euros para o pavilhão e 140 mil euros para a Requalificação do Jardim e Zona de Lazer, foram suportados por fundos comunitários do PRORURAL através da ASDEPR no âmbito da candidatura efetuada, e por fundos próprios da autarquia.