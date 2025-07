Festas honram uma das mais genuínas tradições do nosso povo

Entre quinta-feira e domingo, a Câmara Municipal de Ponta Delgada promove e organiza as XXII Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Qual é a importância deste evento para o concelho?

As Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada assumem uma importância bastante significativa para o nosso concelho, quer em termos culturais, quer económicos e turísticos, e uma cada vez maior afinidade com a nossa diáspora.

Com a realização das Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada honramos a memória das mais genuínas tradições seculares do nosso Povo neste concelho.



A Câmara Municipal organizou um vasto programa, quais os principais momentos desta programação?

Estas festas são como que uma exposição viva da nossa identidade, composta por o que de mais genuíno temos para oferecer, como a massa sovada, a sopa e o arroz doce; por música, com as nossas bandas filarmónicas e outros grupos de música tradicional; exposições; e, como ponto alto em termos etnográficos, o cortejo de sábado.

Na quinta-feira, 10 de julho, vai ter lugar a Conferência Inaugural sobre o Culto do Divino Espírito Santo, proferida pelo Cónego Manuel Carlos Sousa Alves, Reitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres.

Na sexta-feira, temos, entre outros momentos, a mudança da bandeira e a abertura do Quarto.

No sábado, vamos ter a Partilha popular das Sopas e as nossas tradições representadas pelas nossas 24 freguesias num desfile pela Avenida Infante D. Henrique, e ao serão, vamos ter o concerto do artista internacional Jorge Ferreira.

No domingo, temos a missa e a coroação.

Como tem evoluído o envolvimento das freguesias e das instituições locais na organização do evento?

Trabalhamos com o natural empenho para que sejam reproduzidos todos os momentos da festa da partilha, que conta com o envolvimento das 24 freguesias do concelho e com o apoio de diversas empresas e instituições, assim como de um vasto grupo de pessoas, a quem expressamos, desde já, a nossa maior gratidão.

Sem este grande grupo de instituições e pessoas não seria possível organizar as Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e, por sua vez, honrar a memória das mais genuínas tradições seculares do nosso concelho.

Tenho dever de registar aqui que todas estas instituições e pessoas envolvem-se voluntariamente na organização destas Grandes Festas do Divino Espírito Santo motivadas por um sentimento de Fé muito próprio e com um verdadeiro sentido de missão assente no enorme trabalho e dedicação que as mesmas obrigam, conferindo, assim, uma verdadeira substância a um dos significados desta festa que é a partilha.

Como tem sido a resposta da população e dos visitantes a esta edição das Festas?

A resposta da população local e dos visitantes a esta edição das Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada tem sido extremamente positiva. São visíveis o envolvimento e a participação ativa das pessoas, que reconhecem e valorizam a importância cultural, religiosa e social destas festividades para o nosso concelho.

Os visitantes, por sua vez, têm demonstrado grande interesse e admiração pelas tradições que são preservadas e celebradas, o que também contribui para a promoção turística da região. A presença significativa de turistas e da diáspora reforça o impacto destas festas, criando um ambiente de partilha e união que é o verdadeiro espírito deste evento.

Estamos muito satisfeitos por ver esta resposta tão calorosa, pois reflete o trabalho conjunto entre a Câmara Municipal, as freguesias, as instituições locais e a comunidade em geral, garantindo que as Grandes Festas continuam a ser uma referência cultural e uma expressão viva da identidade do nosso povo.

Que impacto económico e turístico tem as Grandes Festas do Divino Espírito Santo para Ponta Delgada?

Estamos convictos de que o impacto destas grandes festas é deveras considerável. Para além de toda a envolvência dos cidadãos do concelho de Ponta Delgada e dos demais concelhos da ilha de São Miguel, verifica-se um crescimento significativo na área dos serviços turísticos que abrange diferentes áreas como os transportes, alojamento, restauração, compra de souvenirs, passeios, entre outros.

Que medidas foram tomadas para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes durante os vários dias de celebração?

A segurança e o bem-estar de todos os participantes são prioridade máxima na organização das Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Para isso, a Câmara Municipal tem vindo a coordenar-se de forma bastante estreita com as forças de segurança locais e os serviços municipais de proteção civil, garantindo uma presença permanente e preparada para qualquer situação.

Para além disso, é assegurada a limpeza e a manutenção constantes dos locais do evento, promovendo um ambiente confortável para todos.

Estas medidas refletem o compromisso da Câmara Municipal em proporcionar um evento seguro, organizado e acolhedor, onde a tradição e a festa possam ser vividas com tranquilidade e alegria por todos.