CDU quer “trabalhar para transformar” Ponta Delgada

Para o militante comunista, os candidatos da CDU estão “comprometidos em ouvir as sugestões das populações, trabalhar para criar compromissos e atender às necessidades de todos”, porque o concelho de Ponta Delgada “precisa de justiça social, coesão territorial e dignidade”.

“Propomos uma cidade onde as pessoas não sejam obrigadas a abandonar o centro histórico e atiradas para fora dos lugares onde viveram toda a sua vida”, disse, na apresentação da candidatura, nas Portas da Cidade, em Ponta Delgada.

O candidato defende “freguesias vivas, com serviços públicos, com espaço para os jovens, espaços desportivos, escolas equipadas com a mesma qualidade que as do centro urbano”.

“É urgente apoiar e respeitar as tradições culturais, as filarmónicas e as casas do povo, que tanto têm contribuído para o desenvolvimento das freguesias do nosso concelho”, afirmou.

Henrique Levy propõe-se “construir um concelho que não se renda à especulação, nem ao abandono do património construído”.

A CDU quer “combater a desertificação do centro da cidade e a consequente desvalorização do comércio local”, bem como “contrariar o aumento dos preços do arrendamento devido à pressão do alojamento local” e “criar condições para a construção de habitação a custos acessíveis”.

Reabilitar bairros sociais, aumentar o número de creches e jardins-de-infância, requalificar edifícios escolares e dinamizar a rede de transportes públicos, constituem outras das metas da candidatura.

A CDU quer ainda “impedir a degradação do património”, criar espaços adequados a atividades desportivas e culturais, promover condições de vida adequadas para os animais e reabilitar os equipamentos culturais e desportivos.

Henrique Levy quer, também, “impedir um crescimento urbano desordenado e desarticulado” e investir nos salários e garantias sociais dos trabalhadores camarários.

Levy, que foi mandatário da CDU nas eleições regionais de 2020, é licenciado em Língua e Cultura Portuguesa e tem mestrado em Estudos Portugueses.

Além de Henrique Levy, são já conhecidas as candidaturas de Pedro Nascimento Cabral (PSD), Isabel Rodrigues (PS), Susana Medeiros (BE), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega) e Sónia Nicolau (Ponta Delgada para Todos).