Sócios do Santa Clara aprovam orçamento para 2025/2026

Os sócios do Clube Desportivo Santa Clara aprovaram, por unanimidade, o orçamento para 2025/2026. A deliberação foi tomada em Assembleia Geral Ordinária, que decorreu na terça-feira à noite, na sede do clube.

No que concerne a gastos, orçados em 524 992 euros (acréscimo de cerca de 29 273 euros face ao ano económico transato), as rubricas que absorvem as maiores parcelas são a “formação futebol” (288 906 euros), seguida da do “desporto adaptado” (62 200 euros). Nota, ainda, para a rubrica “futebol feminino”, com 39 950 euros consignados. Esta última constitui uma nova aposta dos “encarnados”, com a criação de duas equipas, para os escalões de juvenis e seniores.

Por outro lado, em termos de ganhos, o emblema açoriano prevê arrecadar 555 830€ (um decréscimo de 2009,83 euros em relação ao orçamento de 2024/2025). Neste particular, destaca-se o contributo do fundo de solidariedade da UEFA, em 222 000 euros.

Para além do orçamento, foi igualmente aprovado, por unanimidade, o plano de atividades para 2025/26, que consubstancia a forte aposta do clube na vertente social, com investimentos no projeto da academia de estudo, para o qual se prevê o alargamento do apoio escolar à disciplina de físico-química (para além das de português e inglês).

Ainda neste âmbito, o clube irá conceder um apoio mensal para a compra de bens essenciais (alimentação e vestuário) “a cerca de 35 atletas provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade”, mediante o cumprimento de metas “nas áreas desportiva, social e escolar”.

Este conjunto de medidas, sublinha o “Plano de Atividades e Orçamento”, mais do que reafirmar a ambição desportiva, insere-se numa lógica de afirmação do Santa Clara como “agente de transformação na vida dos seus atletas”.

Durante a assembleia geral, de salientar a intervenção de um sócio a manifestar indignação face aos gastos (15 000 euros) com o aluguer do Campo de Jogos da Vila das Capelas (utilizado pela formação).

Em resposta, Ricardo Pacheco (presidente do clube) garantiu que se está a desenvolver esforços junto da Câmara Municipal de Ponta Delgada para que o clube possa utilizar o Campo Municipal Marquês Jácome Correia. A este respeito, o dirigente acrescentou que um dos argumentos apresentados à autarquia se prende com o facto de os “encarnados” serem o clube local que mais atletas dispõe na formação.