Funcionária que desviou dinheiro de escola em Ponta Delgada condenada a oito anos de prisão

Neste caso, os dois filhos da antiga tesoureira da escola secundária, localizada em Ponta Delgada, estavam também acusados do crime de recetação, tal como o marido da arguida.

No período em que ocorreu o desvio de dinheiro a escola não detetou as irregularidades.

Durante o julgamento, a funcionária confessou o desvio da verba, alegando dificuldades no pagamento de dívidas bancárias que tinha contraído, e referiu que começou por desviar os montantes em 2010.

A arguida fica também impedida do exercício de funções públicas durante quatro anos.

O Tribunal Judicial de Ponta Delgada, condenou esta quinta-feira a oito anos de prisão uma tesoureira de uma escola secundária por ter desviado 352 mil euros das contas do estabelecimento de ensino durante oito anos.

