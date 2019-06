Fugiu da prisão domiciliária para atacar a sua mulher

O homem estava a cumprir uma medida de coação de prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, mas decidiu sair de casa na madrugada de sexta-feira para sábado para voltar a ameaçar a sua mulher.



Segundo as informações recolhidas o homem transportava uma arma branca quando se dirigiu à casa da sua mulher e proferiu diversas ameaças.





O detido será presente ao tribunal para a aplicação de novas medidas de coação.



Em Ponta Delgada foi ainda detido um homem de 26 anos, no cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito emitido pelo DIAP de Ponta Delgada, no âmbito de um processo de violência doméstica devido a atos de violência praticados contra a mãe do detido.





O relatório da atividade policial do Comando Regional da PSP dos Açores indica ainda que foi detido um homem de 33 anos por ameaças, coação e tentativa de agressão a um agente da PSP com o auxílio de uma arma de caça submarina.







A situação aconteceu na freguesia dos Mosteiros, no sábado, na sequência de uma desavença familiar. Quando uma equipa de elementos da PSP da esquadra de Ponta Delgada chegou ao local foi recebida pelo suspeito que empunhou uma arma de caça submarina na direção dos agentes, mas acabou por desistir da sua intenção e foi detido.







Também em Rabo de Peixe foi detido um homem de 37 anos por resistência e coação com arma branca a agente da PSP.





Noutra frente, a Divisão da PSP de Ponta Delgada desenvolveu uma operação especial de prevenção criminal na área de intervenção da esquadra das Capelas, tendo sido apreendidas 18 doses de heroína e 150 euros em numerário.







Nesta operação foram fiscalizados quatro estabelecimentos comerciais e detetadas cinco infrações.