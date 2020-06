Freguesia dos Cedros vai ter posto de abastecimento para veículos elétricos

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, no âmbito do projeto Presentes no Concelho que decorre, pela segunda vez este mandato, na referida freguesia.



De acordo com nota, este posto surge na sequência do protocolo entre a Câmara da Horta e a Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, referente à promoção da eficiência energética e a mobilidade elétrica, enquanto caminho de sustentabilidade, onde todos têm de ser parte integrante e ativa.



“A CMH tem feito um esforço para reduzir a sua pegada ambiental e tem dados passos significativos neste sentido. Estamos a trabalhar para que, em 2020, consigamos investir na nossa Piscina Municipal ao nível da sustentabilidade energética, para que possamos poupar mais de 50% no consumo de combustíveis fósseis, pelo que, toda e qualquer sinergia que vá ao encontro deste objetivo, é de salutar importância”, referiu o presidente da autarquia, citado na nota.



De frisar que a autarquia, neste contexto, tem já instalado um posto de carregamento rápido para veículos elétricos no Largo do Bispo D. Alexandre.



Ainda neste primeiro dia de Presentes no Concelho, o Executivo Camarário reuniu com todas as instituições da freguesia, no sentido de apurar necessidades mais emergentes e proceder, com recurso às suas máquinas e homens que, à semelhança do Executivo, também estão a trabalhar nos Cedros.