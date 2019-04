Formação para colaboradores das respostas sociais dirigidas a pessoas com deficiência

Andreia Cardoso, que falava à margem de uma visita à Associação Seara de Trigo, adiantou que estas formações serão promovidas pela Direção Regional da Solidariedade Social e terão lugar entre maio e junho, nas ilhas Terceira, São Miguel e Faial.

De acordo com nota do Gacs, serão duas ações, estando uma orientada para a sexualidade na deficiência, intitulada 'A diversidade da Sexualidade e dos Afetos', e a outra para a gestão de comportamentos agressivos na relação com a pessoa com deficiência, denominada 'Gestão + Inclusiva da Pessoa com Deficiência no Espaço Organizacional'.

“Estas duas áreas de formação foram definidas a partir do Estudo de Avaliação e Caraterização dos Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) da Região, realizado em 2018, onde foi possível identificar as necessidades formativas mais prementes sentidas pelos colaboradores desta resposta social”, salientou a secretária regional, citada em nota do executivo



As ações de formação serão asseguradas pelo Instituto Nacional de Reabilitação (INR), entidade certificada e com reconhecido trabalho na área da deficiência, que realizará um total de 12 sessões, seis de cada um dos temas, distribuídas pelas três ilhas.

Com estas formações, o Governo dos Açores está a implementar mais uma das ações previstas no plano bianual 2018-2019 da Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, nomeadamente a de melhorar a qualidade da resposta dos CAO e Lares Residenciais, através do reforço da formação dos seus colaboradores.