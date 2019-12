Força Aérea transportou recém-nascido dos Açores para o Continente

De acordo com comunicado, a tripulação foi ativada às 13h05 e só aterrou em Lisboa pelas 22h15.





À chegada, o recém-nascido foi transportado para uma unidade hospitalar, em Lisboa, acompanhado pela equipa médica. A missão foi realizada pela Esquadra 504 - "Linces", que opera a aeronave Falcon 50.





Já no dia de ontem, 25 de dezembro, a Esquadra 751 - "Pumas" foi ativada para resgatar um indivíduo do navio "Magellan", a cerca de 190 km a Sudoeste do Montijo.





O homem de 83 anos, foi recuperado pela tripulação do EH-101 Merlin, de alerta na Base Aérea N.º 6, no Montijo, e posteriormente encaminhado para uma unidade hospitalar.