Fitch sobe ‘rating’ de Portugal para ‘A-'

A Fitch justificou a decisão com a queda “sustentada” do rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) e a evolução do saldo orçamental, destacando ainda as perspetivas económicas e a "resiliência" do setor bancário.

A agência norte-americana torna-se assim a segunda a avaliar a dívida soberana portuguesa em ‘A-‘, depois da DBRS o ter feito em julho.

Em abril, a Fitch tinha mantido a notação da dívida soberana portuguesa inalterada, depois de em outubro do ano passado ter melhorado o ‘rating’ de Portugal de ‘BBB’ para ‘BBB+’, com perspetiva estável.

O ‘rating’ é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.