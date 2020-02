Fisco dá mais um dia para validar faturas a deduzir no IRS

"O acesso ao efatura para confirmação de faturas continua disponível durante o dia 26 de fevereiro de 2020" (hoje), informam as Finanças, esclarecendo ter verificado "constrangimentos temporários no acesso ao efatura para confirmação de faturas, entre as 18:00 e as 24:00 do dia 25 de fevereiro de 2020, que podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas faturas".

A Autoridade Tributária (AT) informa assim que o sistema de validação de despesas do ano passado, dedutíveis no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), continua disponível até ao final do dia de hoje.

Nessa nota, a AT especifica que só durante a terça-feira foram validadas "mais de 33 milhões de faturas e que, especificamente no intervalo horário em que se verificaram aqueles constrangimentos, os contribuintes validaram ainda assim mais de 2,2 milhões de fatura por hora.

Termina assim, no final do dia de hoje, a possibilidade de validação de despesas do ano passado, assim como o registo daquelas faturas que não foram comunicadas ao Fisco pelo agente económico que as emitiu.

A entrega de declaração anual do IRS tem lugar a partir do primeiro dia de abril e termina em 30 de junho.