Festival de Blues no Faial da Terra com entrada gratuita em São Miguel

Segundo a organização, a Junta de Freguesia do Faial da Terra, no concelho da Povoação, "a primeira edição" pretende celebrar, para além da música, a cultura, as tradições e a gastronomia da freguesia que foi apelidada por Gaspar Frutuoso de ‘Presépio da Ilha’”.

O evento que vai decorrer na Avenida dos Baleeiros tem "entrada gratuita", adianta a organização num comunicado.

O Faial da Terra Blues contará com a participação de seis bandas, das quais "cinco regionais e uma nacional".

No primeiro dia do festival (04 de agosto) sobem a palco os ASPEGiiC e Luís Barbosa Band, no dia seguinte é a vez de I Got the Blues e Boots Reunion.

O festival encerra em 06 de agosto com a atuação de Sara Cruz e The We Magic.

"O Blues é o expoente máximo deste festival, pois tem nas suas origens as canções de trabalho, a música tradicional e folclórica, elo perfeito para a celebração da nossa história, tantas vezes repleta de tragédias e dificuldades, mas sempre ultrapassadas com a força do trabalho e da persistência num amanhã melhor", destaca a organização.

Durante o festival será possível praticar, na baía existente ao longo do recinto do evento, atividades náuticas, em parceria com o Clube Naval da Povoação.

Estarão também acessíveis passeios pelos diversos trilhos da freguesia, como os percursos da zona do Sanguinho e do Salto do Prego, bem como o trilho circular dos Quatro Caminhos, que se inicia e termina no jardim da freguesia.

O Faial da Terra Blues terá à disposição, no recinto do festival, espaços gastronómicos, com a degustação de pratos mais típicos da freguesia e zonas com produtos tradicionais.