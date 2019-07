Festas da Madalena premiadas com ‘Sê-lo Verde’

As Festas da Madalena vêem novamente serem reconhecidas as suas boas práticas ambientais, ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o mais importante galardão atribuído na vertente ambiental aos festivais portugueses, o "Sê-lo Verde".

As Festas da Madalena voltam a ostentar este ano o ‘Sê-lo Verde’, atribuído pelo Fundo Ambiental, com o intuito de premiar as práticas de excelência neste domínio, incentivando à adoção de mais medidas inovadoras.





Este ano, a tónica será nas energias renováveis. Desta forma, o evento contará com o reforço das luminárias solares, bem como com uma zona lounge, com fornecimento energético, feito exclusivamente com fontes renováveis, contendo puffs com led solar, sendo possível, por exemplo, carregar o telemóvel no posto de carregamento, alimentado com energia solar, adinata nota de imprensa.



A par destas novidades, as Festas da Madalena continuarão a disponibilizar cinzeiros móveis, distribuídos pela Avenida Machado Serpa e Patinódromo, e copos reutilizáveis, reforçando ainda os contentores de recolha seletiva, de forma a promover a reciclagem e reduzir o consumo de plástico.



Com uma forte componente educacional, a organização das Festas da Madalena aposta novamente na transmissão, em ecrã gigante, de vídeos promotores de boas práticas ambientais, antes dos concertos e ainda no incentivo à compra de bilhetes eletrónicos, através da oferta de múltiplas vantagens, como o Kit de Festivaleiro e T-shirts, reduzindo os gastos de papel.