FC Porto vence em Portimão com dois autogolos

Os golos dos portistas foram apontados por Lucas Possignolo (45+1) e pelo guarda-redes Samuel (67), tendo Fali Candé (64) assinado o tento do Portimonense.

O encontro da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol entre algarvios e portistas, ficou marcado pelo desentendimento entre Paulo Sérgio e Sérgio Conceição, aos 68 minutos, depois de uma troca acesa de palavras, tendo o árbitro expulsado os dois treinadores, obrigando a uma interrupção do jogo durante vários minutos.

A altercação entre os dois técnicos manteve-se também no acesso aos balneários, o que levou os jogadores de ambas as equipas a envolverem-se para tentarem acalmarem os ânimos.

No Municipal de Portimão, os portistas apresentaram-se com o mesmo ‘onze’ com que iniciaram a última partida com o Paços de Ferreira, em que venceram por 2-0, mas Sérgio Conceição foi obrigado a fazer alterações quando, aos 24 minutos, Pepe saiu lesionado dando o lugar a Diogo Leite.

Numa partida em que escassearam as oportunidades de golo, couberam aos algarvios as melhores oportunidades ao longo de todo o jogo, a primeira das quais logo aos 04 minutos, quando Azai surgiu isolado, mas falhou o alvo no ‘chapéu’ a Marceshín.

Até ao intervalo, o Portimonense voltou a ter nova oportunidade para abrir o marcador, mas Beto perdeu o tempo de remate, permitindo o corte da defesa portista.

O FC Porto, sem ter criado uma única ocasião de perigo para a baliza de Samuel, teve a sorte do jogo ao chegar à vantagem num autogolo de Lucas Possignolo (45+1), com o central a tocar para dentro da baliza depois de alguma confusão na área.

Na segunda parte, esperava-se mais do FC Porto, mas ao contrário do que seria de esperar, a turma de Sérgio Conceição entrou decidida a defender o resultado, deixando aos algarvios o controlo e as oportunidades para alterar o marcador.

O Portimonense chegou ao empate no seu melhor período, num lance de contra-ataque em que Fali Candé, aos 64 minutos, aproveitou um ressalto e, sem oposição, desviou de cabeça batendo o guarda-redes portista.

O Porto reagiu e Marega obrigou Samuel a aplicar-se para evitar o golo portista, naquele que foi o primeiro remate da formação de Sérgio Conceição enquadrado com a baliza.

Depois de um período de equilíbrio, o FC Porto voltou a ter a sorte do jogo, ao colocar-se de novo em vantagem e com outro autogolo, na sequência de um livre direto, em que a bola bateu no poste e depois na cabeça do guarda-redes Samuel.

Com este triunfo, o FC Porto consolidou a segunda posição, com 54 pontos, enquanto o Portimonense manteve o 13.º posto, com 23.