FC Porto também goleia para a Taça de Portugal

O FC Porto, a exemplo do Benfica, não teve problemas na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol e goleou o Coimbrões, do Campeonato de Portugal, por 5-0, em Vila Nova de Gaia.

A fechar o programa de hoje, o Sporting de Braga foi a Leça da Palmeira derrotar o Leça, do terceiro escalão, por 3-1. Marcaram pelos minhotos Wilson Eduardo, por duas vezes, e Ricardo Horta, sendo o golo dos lecenses da autoria de Adilson.

Dos 'grandes' do futebol português, o Sporting, batido na quinta-feira pelo Alverca, é o único a ficar tão prematuramente pelo caminho, mas há mais emblemas do primeiro escalão já eliminados por adversários teoricamente mais fracos - Vitória de Guimarães, Portimonense, Tondela e Desportivo das Aves.

Na Cova da Piedade, o Benfica mostrou força, na sexta-feira, e venceu por 4-0, e hoje o FC Porto 'respondeu' no mesmo registo e goleou por 5-0 o Coimbrões, numa pequena deslocação até Vila Nova de Gaia.

Fábio Silva fechou a contagem, aos 81 minutos, e tornou-se no mais jovem de sempre a marcar pelo FC Porto, com 17 anos e três meses, superando Ruben Neves, atualmente a jogar no Wolverhampton.

Mesmo sem grande parte dos jogadores habituais, o FC Porto cedo sossegou, com Luis Diaz (06), Soares (08) e Mbemba (12) a levarem o resultado até ao 3-0, bem cedo. O 4-0 foi de Luis Dias, aos 68, e o quinto de Fábio Silva.

Tirando a eliminação do Sporting - ainda para mais o detentor da Taça -, o resultado mais 'chocante' é a derrota do Vitória de Guimarães ante o Sintra Football, do terceiro escalão. A equipa sintrense levou o jogo até ao prolongamento com 1-1, e nas grandes penalidades conseguiu ser melhor por 4-3.

A eliminação de Tondela e Desportivo das Aves não é tão inesperada e acontece frente a equipas do segundo escalão, mas ganha contornos também 'escandalosos' pelos números finais, que no caso dos avenses é mesmo de goleada - 5-2 ante o Farense.

O Tondela perdeu também por números concludentes, saindo da deslocação a Santa Maria da Feira vergado a uma derrota por 3-0.

Muito mais equilibrada foi a receção da histórica Académica, hoje na II Liga, ao Portimonense, com os 'estudantes' ganharem por 2-1, marcando o golo da vitória a um minuto do fim.

Até ao momento, com 16 jogos terminados, estão apurados oito clubes do primeiro escalão, quatro do segundo e quatro também do Campeonato de Portugal. Os 16 avos de final prosseguem domingo, com mais 16 jogos.