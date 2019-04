FC Porto inicia preparação para a 'Champions' sem Alex Telles

O defesa brasileiro, que se lesionou na semana passada frente ao Sporting de Braga (3-2), esteve ausente na sexta-feira da vitória por 2-0 frente ao Boavista, na 28.ª jornada da I liga de futebol.

Além de Alex Telles, titular em 27 jornadas da liga portuguesa, não participaram em pleno no treino de hoje Aboubakar, que fez trabalho condicionado, e Marius, que esteve em tratamento.

De acordo com o clube, João Pedro e Diogo Costa estiveram ao serviço da equipa B, enquanto Diogo Queirós treinou com a equipa principal, que volta a trabalhar no domingo, às 11:30, no centro de estágio do Olival.

O FC Porto, que lidera a liga portuguesa com três pontos de vantagem sobre o Benfica, que tem menos um jogo, visita o Liverpool na próxima terça-feira, e recebe a equipa em 17 de abril, no estádio do Dragão, no Porto.