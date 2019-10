‘Fatura Amiga’ de eletricidade chega aos Açores

Esta campanha informativa é promovida pela DECO Proteste – Defesa do Consumidor e realizada com o apoio do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica e da ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, sendo que a sua realização nos Açores resulta ainda de uma colaboração com a Direção Regional da Energia e com a ACRA – Associação de Consumidores da Região dos Açores.







“A fatura da eletricidade, na sua atual forma, é de complexa interpretação, pelo que temos vindo a desenvolver esforços com o objetivo de a simplificar”, afirmou a Diretora Regional da Energia.







“Complementarmente, é imprescindível auxiliar os Açorianos a compreender em conformidade esta fatura mensal no que diz respeito aos consumos efetivos e não apenas ao respetivo custo”, acrescentou.







Para Andreia Carreiro, “perceber bem a energia que é utilizada é essencial para gerir consumos e aplicar estratégias de racionalização energética, sendo que esta ação de capacitação dota os consumidores de conhecimentos essenciais”.







A Diretora Regional salvaguardou “a importância de garantir nos Açores a realização desta iniciativa”, que tem vindo a percorrer todo o país, com o objetivo de promover o uso racional de energia junto da população, estrategicamente, através das entidades e agentes locais, tais como Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia, Instituições Particulares de Solidariedade Social, entre outros, que têm um papel de especial relevância na divulgação desta informação.







A ação irá decorrer em Ponta Delgada, no auditório da Ordem dos Engenheiros, a 24 de outubro, podendo os interessados inscrever-se gratuitamente através do endereço https://pt.surveymonkey.com/r/BH5B7N7.