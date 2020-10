"Excesso de formações está a perturbar as escolas" é a manchete do Açoriano Oriental

"Não estamos aqui para servir de muleta a ninguém" é o título da manchete fotográfica numa alusão à entrevista concedida ao Açoriano Oriental por António Lima, candidato a deputado regional e coordenador do BE nos Açores. "Região alinha práticas de estudo do vulcanismo com a Europa", "PSD/Madeira critica discriminação em relação aos Açores", "Marco Pereira mantém o sonho de ir à seleção nacional" e "Açores com quatro novos casos de Covid-19 e três recuperações" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.