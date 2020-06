Eurodeputada Sara Cerdas é única relatora portuguesa para novo programa europeu da saúde

O novo programa europeu para a saúde, que passou de um orçamento de cerca de 500 milhões para um orçamento de 9,4 mil milhões de euros de verba disponível, “assenta nas lições aprendidas pela pandemia de covid-19”, explica a eurodeputada madeirense Sara Cerdas, considerando que Portugal e as regiões autónomas vão ter “a oportunidade de se candidatar a fundos” que serão importantes para reformar os seus sistemas de saúde, tornando-os “mais resilientes e sustentáveis”, lê-se num comunicado enviado à Lusa.

Para além de Sara Cerdas, do Grupo dos Socialistas e Democratas (S&D), vão participar também como relatores do novo programa europeu para a saúde a eurodeputada francesa Véronique Trillet-Lenoir (Renew), o eurodeputado romeno Cristian Bușoi (EPP), a eurodeputada checa Kateřina Konečná (GUE), a eurodeputada italiana Luisa Regimenti (ID) e a eurodeputada polaca Joanna Kopcińska (ECR).

O novo programa de saúde EU4Health visa o reforço da resiliência dos sistemas de saúde, o combate às ameaças transfronteiriças e em tornar os medicamentos acessíveis em toda a União Europeia e está integrado no Fundo de Recuperação da União Europeia, incluído nos 750 mil milhões de euros divulgados pela Comissão Europeia, que serão negociados com o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2017.

Para Sara Cerdas, este é o programa de saúde "mais ambicioso de sempre, alguma vez desenvolvido nas instituições europeias, pondo a saúde no seu cerne”.

“Quero trabalhar para uma melhor prevenção primordial e primária, ou seja, aumentar os incentivos à adoção de estilos saudáveis e reduzir os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. Falando concretamente em doenças transmissíveis, dou o exemplo da promoção da vacinação. Por outro lado, é preciso uma forte aposta em programas de literacia e educação para a saúde, pois pessoas mais informadas tendem a fazer escolhas mais saudáveis”, declara, considerando a nomeação para relatora do EU4Health Programe pelos socialistas no Parlamento Europeu “uma honra”, “uma grande responsabilidade” e um “reconhecimento do trabalho desenvolvido neste primeiro ano”.