Estúdio 13 apresenta “um ensaio sobre corpos”

Depois da estreia em maio de 2018, a bailarina e coreografa Catarina Medeiros retoma o trabalho em regime de residência artística com os utentes do CAO da Santa Casa da Ribeira Grande, trabalho este que é apresentado amanhã, sábado (2 fevereiro) no Estádio 13 - Espaço de Indústrias Criativas, a partir das 21 horas.