Escolas criticam reorganização curricular proposta

Na capa, estão ainda o alerta da falta de recursos na Medicina do Trabalho na Região, e a notícia de que o Roadshow Taste Azores volta à estrada esta semana com o Jantar Marca Açores e as Sopas do Divino Espírito Santo em Lisboa.

O Desporto destaca as vitórias de Gonçalo Rodrigues no Mundial de jet ski e do Praiense frente ao Fafe.